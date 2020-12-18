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Правоохранители фиксируют рост киберпреступлений
18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь захлестнула волна киберхищений. Они увеличились в 2 с половиной раза, заявляют в Следственном комитете. Только в этом году возбуждено более 5 тысяч аналогичных уголовных дел. В основном аферисты обманывают людей с помощью фишинговых, т.е. поддельных страниц банков или онлайн-торговых площадок. Представляясь работниками банков или клиентами, злоумышленники выведывают у людей данные и коды кредитных карт, списывают со счетов деньги. В качестве наглядного примера: за один только день (7 декабря) в Минске заведено 92 уголовных дела по статье "Хищение путем использования компьютерной техники".
Андрей Кожевников, начальник управления процессуального контроля УСК по г. Минску: "Злоумышленники, как правило, пользуются несколькими способами. Наиболее распространенные следующие: преступник звонит потерпевшему и представляется работником банка и под разными предлогами, войдя в доверие потерпевшего, предлагает сообщить ему реквизиты банковских карт, личные данные, после чего, используя указанные сведения, похищает деньги".
Раскрыть такое преступление непросто. В основном потерпевшим звонят из России, Украины, Польши или стран Прибалтики. Очень часто на удочку мошенников попадаются пенсионеры или мамы в декретном отпуске. Правила и рекомендации против действий аферистов остаются неизменными - не разглашать персональную информацию.
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Беларусь захлестнула волна киберхищений. Они увеличились в 2 с половиной раза, заявляют в Следственном комитете. Только в этом году возбуждено более 5 тысяч...
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