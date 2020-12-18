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Правоохранители фиксируют рост киберпреступлений

18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь захлестнула волна киберхищений. Они увеличились в 2 с половиной раза,  заявляют в Следственном комитете. Только в этом году  возбуждено более 5 тысяч аналогичных уголовных дел. В основном  аферисты  обманывают людей с помощью фишинговых, т.е. поддельных страниц банков или онлайн-торговых площадок. Представляясь работниками банков или клиентами,  злоумышленники выведывают у людей данные и коды кредитных карт, списывают со счетов деньги. В качестве наглядного примера: за один только день (7 декабря) в Минске заведено 92 уголовных дела по статье  "Хищение путем использования компьютерной техники".

Андрей Кожевников, начальник управления процессуального контроля УСК по г. Минску: "Злоумышленники, как правило,  пользуются несколькими способами. Наиболее распространенные следующие: преступник звонит потерпевшему и представляется работником банка и под разными предлогами, войдя в доверие потерпевшего, предлагает сообщить ему реквизиты банковских карт, личные данные, после чего, используя указанные сведения, похищает деньги".

Раскрыть такое преступление непросто. В основном потерпевшим звонят из России, Украины, Польши или стран Прибалтики. Очень часто на удочку мошенников  попадаются пенсионеры или мамы в декретном отпуске. Правила и рекомендации против действий аферистов остаются неизменными - не разглашать персональную информацию. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь захлестнула волна киберхищений. Они увеличились в 2 с половиной раза,  заявляют в Следственном комитете. Только в этом году  возбуждено более 5 тысяч...
 
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