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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу. В столице с 9 до 12...

Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу.В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко (номер телефона для обращений на экране).А на вопросы жителей центрального региона - первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.