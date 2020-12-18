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По-зимнему атмосферно. Сезон рождественских ярмарок стартовал сегодня в белорусской столице

18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основная торговая площадка открылась на Октябрьской площади. Стеклянные павильоны там в виде сот. Можно приобрести сезонные напитки, например, горячий шоколад или имбирный чай. Представлены различные кулинарные и кондитерские изделия. Среди угощений - солонина, мясные изделия, соления. Для любителей сладкого - пряники, зефир ручной работы... Также в продаже новогодние сувениры, украшения для дома и тематические подарки.

А буквально час назад открылась и ярмарка возле Дворца спорта. Там для праздничной торговли установлено более 20 деревянных шале. Угощений не менее широкий выбор: от драников и пирожков до мяса и морепродуктов. Также для покупателей в ассортименте представлены новогодние игрушки, искусственные и живые елки. 

 
 
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Основная торговая площадка открылась на Октябрьской площади. Стеклянные павильоны там в виде сот. Можно приобрести сезонные напитки, например, горячий шоколад или...
 
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