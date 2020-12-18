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Оскорбил милиционера в интернете
18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа противоправные действия придется отвечать. МВД продолжает выявлять новых фигурантов и пресекать незаконные действия в отношении правоохранителей. Так, 40-летний житель Ляховичей в октябре разместил оскорбления в отношении участкового инспектора милиции Пружанского РУВД. Мужчина не первый раз переступает черту закона. Является активным участником несанкционированных митингов и злостным нарушителем правил дорожного движения (на его счету свыше 20 протоколов). Мужчина признал свою вину, материалы переданы в Следственный комитет.
- Где оскорбляли? – Телеграм-канал "Каратели Беларуси". – Что можете пояснить? Вы же не хотите подозреваться в данном правонарушении? Ведите диалог в цивилизованном русле и без оскорблений.
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За противоправные действия придется отвечать. МВД продолжает выявлять новых фигурантов и пресекать незаконные действия в отношении правоохранителей. Так,...
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