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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оскорбил милиционера в интернете За противоправные действия придется отвечать. МВД продолжает выявлять новых фигурантов и пресекать незаконные действия в отношении правоохранителей. Так,...

За противоправные действия придется отвечать. МВД продолжает выявлять новых фигурантов и пресекать незаконные действия в отношении правоохранителей. Так, 40-летний житель Ляховичей в октябре разместил оскорбления в отношении участкового инспектора милиции Пружанского РУВД. Мужчина не первый раз переступает черту закона. Является активным участником несанкционированных митингов и злостным нарушителем правил дорожного движения (на его счету свыше 20 протоколов). Мужчина признал свою вину, материалы переданы в Следственный комитет.