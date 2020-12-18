ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оскорбил милиционера в интернете

18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За противоправные действия придется отвечать. МВД  продолжает выявлять новых фигурантов и пресекать незаконные действия в отношении правоохранителей. Так, 40-летний житель Ляховичей в октябре  разместил оскорбления  в отношении участкового инспектора милиции Пружанского РУВД.  Мужчина не первый раз переступает черту закона. Является активным участником несанкционированных митингов и злостным нарушителем правил дорожного движения (на его счету  свыше 20 протоколов). Мужчина  признал свою вину, материалы переданы в Следственный комитет. 

- Где оскорбляли? – Телеграм-канал "Каратели Беларуси". – Что можете пояснить?  Вы же не хотите подозреваться в данном правонарушении? Ведите диалог в цивилизованном русле и без оскорблений. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За противоправные действия придется отвечать. МВД  продолжает выявлять новых фигурантов и пресекать незаконные действия в отношении правоохранителей. Так,...
 
Новости дня
Новости общества
 
С. Егорова: Наши рабы поехали на запад стройными рядами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика