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С. Егорова: Наши рабы поехали на запад стройными рядами

18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинцы недовольны нерешительностью своего правительства в вопросах по-настоящему важных и крайней принципиальностью там, где таковая не нужна, это, в частности, касается отношений с Западом и с Россией.

Снежана Егорова, ведущая телеканала "Наш": "Пока Украина не приходит к какому-то консенсусу - в полной уверенности в том, что заграница нам поможет - Запад вывез уже весь наш лес с Карпат, уже наши рабы поехали стройными рядами, уже медицина разрушена, образования нет. Люди умирают на пороге больниц. Уже мы все видели. А наши власти все еще считают, что они решают проблемы и действует принципиально. Какая принципиальность! Когда ты стоишь с цветочком - против танка ты не попрешь!".

 
 
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Украинцы недовольны нерешительностью своего правительства в вопросах по-настоящему важных и крайней принципиальностью там, где таковая не нужна, это, в частности,...
 
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