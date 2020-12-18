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В Кобрине открылся первый в городе KFC

18.12.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 декабря в Кобрине на улице Дружбы открылся первый в городе ресторан быстрого питания KFC, сообщили в компании «Бел Фуд Сервис».


Фото: «Бел Фуд Сервис»

Здесь оборудовано окно экспресс-обслуживания, через которое гость сможет легко сделать заказ, не заходя в ресторан.


Сейчас KFC насчитывает 41 ресторан в Беларуси, их них 27 ресторанов в Минске и еще 14 — в 11 городах.

 
Теги: Минск
 
 
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В ресторане представлено полное меню KFC от снэков и сандвичей до баскетов и десертов.
 
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