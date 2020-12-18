В Кобрине открылся первый в городе KFC

Источник материала: Tut.by

18 декабря в Кобрине на улице Дружбы открылся первый в городе ресторан быстрого питания KFC, сообщили в компании «Бел Фуд Сервис».



Фото: «Бел Фуд Сервис»

Здесь оборудовано окно экспресс-обслуживания, через которое гость сможет легко сделать заказ, не заходя в ресторан.





Сейчас KFC насчитывает 41 ресторан в Беларуси, их них 27 ресторанов в Минске и еще 14 — в 11 городах.