В Гомеле нашли и задержали парня, убившего летом двух человек во дворе многоэтажки

Источник материала: Tut.by

В ночь на 14 июля в Гомеле произошло убийство двух мужчин — 38 и 32 лет . Незадолго до этого во дворе дома № 6 по улице Дворникова они громко слушали музыку в беседке. В какой-то момент к компании подошел неизвестный, он достал нож, стал бить им обоих в область сердца — и скрылся. Искали его пять месяцев — и наконец нашли, сообщает МВД.





Тогда один пострадавший умер на месте. Второй смог добраться к проезжей части, где упал на землю — там его нашел проезжавший мимо таксист и вызвал милицию и скорую. Когда приехала милиция, он еще был жив, но спасти его не удалось.

Милиционеры проделали колоссальный объем работы, опросили более тысячи человек — и в декабре им удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий, ранее судимый за мошенничество гомельчанин. Мужчина в содеянном сознался.

Оказывается, парень вместе с друзьями снимал квартиру на Сельмаше, недалеко от места трагедии. Вечером 13-го июля приятели выпивали. Проснувшись ночью, решил покурить, но закончились сигареты. Выйдя на улицу в надежде «стрельнуть» у случайного прохожего, парень услышал вдалеке громкую музыку и голоса, подошел — но сигарет ему не дали. Возник конфликт — и он достал нож.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Мужчина под стражей.