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В Гомеле нашли и задержали парня, убившего летом двух человек во дворе многоэтажки
18.12.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь на 14 июля в Гомеле произошло
Тогда один пострадавший умер на месте. Второй смог добраться к проезжей части, где упал на землю — там его нашел проезжавший мимо таксист и вызвал милицию и скорую. Когда приехала милиция, он еще был жив, но спасти его не удалось.
Милиционеры проделали колоссальный объем работы, опросили более тысячи человек — и в декабре им удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий, ранее судимый за мошенничество гомельчанин. Мужчина в содеянном сознался.
Оказывается, парень вместе с друзьями снимал квартиру на Сельмаше, недалеко от места трагедии. Вечером 13-го июля приятели выпивали. Проснувшись ночью, решил покурить, но закончились сигареты. Выйдя на улицу в надежде «стрельнуть» у случайного прохожего, парень услышал вдалеке громкую музыку и голоса, подошел — но сигарет ему не дали. Возник конфликт — и он достал нож.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Мужчина под стражей.
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В ночь на 14 июля в Гомеле произошло убийство двух мужчин - 38 и 32 лет.
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