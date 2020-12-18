В Новогрудке на заводе газовой аппаратуры нашли тело сотрудницы. Говорят о суициде

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке на территории завода газовой аппаратуры нашли тело 36-летней кладовщицы. Местные говорят о том, что это самоубийство, в Следственном комитете проводят проверку.

О смерти 36-летней Инны TUT.BY рассказали местные жители.

— Инна работала на одном из складов. Там ее и нашли. Она закрылась в помещении. Вроде даже была предсмертная записка. Говорят, что ей приписали недостачу краски. Ей сказали заведут уголовное дело, если не подпишет какие-то бумаги, — говорят местные жители.

Родственники женщины подтверждают: факт недостачи был. Допускают, что виновной в этом могла стать Инна, но послужило ли именно это причиной трагедии — сказать затрудняются. Говорят, надо дождаться проверки, которую проводит СК.