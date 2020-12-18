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В Новогрудке на заводе газовой аппаратуры нашли тело сотрудницы. Говорят о суициде
18.12.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке на территории завода газовой аппаратуры нашли тело 36-летней кладовщицы. Местные говорят о том, что это самоубийство, в Следственном комитете проводят проверку.
О смерти 36-летней Инны TUT.BY рассказали местные жители.
— Инна работала на одном из складов. Там ее и нашли. Она закрылась в помещении. Вроде даже была предсмертная записка. Говорят, что ей приписали недостачу краски. Ей сказали заведут уголовное дело, если не подпишет какие-то бумаги, — говорят местные жители.
Родственники женщины подтверждают: факт недостачи был. Допускают, что виновной в этом могла стать Инна, но послужило ли именно это причиной трагедии — сказать затрудняются. Говорят, надо дождаться проверки, которую проводит СК.
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О смерти 36-летней Инны TUT.BY рассказали местные жители.
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