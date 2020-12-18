За оскорбительные комментарии в сети в адрес милиционера из Жодино заведено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

За оскорбление участкового инспектора милиции Жодинского ГОВД в «Одноклассниках» и телеграм-канале заведено уголовное дело. Подробности сообщает УВД Минского облисполкома.

За комментариями под постом в «Одноклассниках» и телеграм-канале «Жодино для жизни» заведено уголовное дело по 369 статье УК РБ (Оскорбление представителя власти) за оскорбления участкового инспектора милиции Жодинского ГОВД.

По делу проходит семь подозреваемых, один из них живет в Германии, остальные — в Минской области. Сообщается, что все они размещали оскорбительные комментарии в адрес сотрудника милиции. Сейчас подозреваемые дают признательные показания. На видео некоторые задержанные раскаиваются за свои комментарии.

Подозреваемые не раз привлекались к административной ответственности, некоторые и к уголовной.