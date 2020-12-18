МАРТ упростил жизнь спа-салонам: для каких процедур не нужно медобразование?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработало изменения в стандарт бытового обслуживания для владельцев спа-салонов.

Внести изменения предлагали как госорганы, так и профильная Ассоциация прикладной эстетики и спа. Прежде белорусским законодательством многие услуги, направленные на общеоздоровительное, эстетическое, релаксирующее воздействие на человека, были причислены к медицинской деятельности. Владельцы салонов тогда утверждали, что лечить клиентов не собираются.

"Данные изменения позволили устранить неоднозначное, двоякое толкование норм, установленных нормативными правовыми актами в области услуг, составляющих лицензируемую медицинскую деятельность, и техническими нормативными правовыми актами в области бытового обслуживания населения", - рассказали в ведомстве.

Теперь к спа-услугам отнесли ряд видов массажа, для выполнения которых не требуется медицинского образования и получения лицензии на право осуществления медицинской деятельности.

Речь идет о косметическом гигиеническом массаже, косметическом гигиеническом массаже с ароматическим воздействием, стоун-массаже, аюрведическом массаж, а также этническим спа-ритуалам.

Кроме того, исключены избыточные требования к составу персонала и ассортименту спа-услуг в зависимости от категории спа-объекта.

Владельцам салонов разрешили работать по новым стандартам, не дожидаясь даты введения их в действие, а сразу после их официального опубликования.