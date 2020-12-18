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Областную дискуссионную площадку приняла Вилейка
18.12.2020 18:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Максимум возможностей для молодежи готова предложить каждая сфера экономики Минской области. При этом специалистам с лидерскими качествами дается возможность работать руководителями. Перспективы молодежной политики сегодня обсуждали - в Вилейке прошла дискуссионная площадка по актуальным вопросам развития страны. Как отметили спикеры, важные аспекты, которые требуют совершенствования, - возможность получения первого рабочего места, обеспечение жильем, карьерный рост. Отдельный блок вопросов - перераспределение полномочий между ветвями власти и роль местного самоуправления.
Отметим, это уже седьмая диалоговая площадка в Минской области. Темами предыдущих стали в том числе развитие агропромышленного комплекса, строительство, социальной сфера. Ключевые инициативы аккумулируют для обсуждения во время Всебелорусского народного собрания.
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Максимум возможностей для молодежи готова предложить каждая сфера экономики Минской области. При этом специалистам с лидерскими качествами дается возможность...
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