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Телеканал ТНТ наконец закрывает шоу "Дом-2"

18.12.2020 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Российский развлекательный телеканал принял решение закрыть шоу "Дом-2", сообщили в пресс-службе канала.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что все подробности закрытия шоу озвучат в эфире "Дом-2" в среду 23 декабря. Двухчасовой финальный выпуск программы выйдет на канале вечером 30 декабря.

Телеканал ТНТ начал показывать шоу "Дом-2" в 2004 году. В разное время ведущими телепроекта были Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

 
Теги: Минск
 
 
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Двухчасовой финальный выпуск популярного российского реалити-шоу выйдет на телеканале вечером 30 декабря.
 
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