«За недоказанностью вины». В Гродно за неделю оправдали трех человек по статье 23.34

Источник материала: Tut.by

В Гродно на этой неделе в суде Октябрьского района города было прекращено три административных дела по статье 23.34 «за недоказанностью вины» обвиняемых. В том числе, и в отношении журналиста Яна Романа.



31 октября 2020 года, Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В четверг 17 декабря, судья Елена Толстик-Самойло рассматривала дело гродненки Любови Сарлай, которая была задержана в областном центре 31 октября, когда в Гродно около автовокзала должен был состояться марш в поддержку бастующих рабочих «Гродно Азота».

В какой-то момент на проспекте Космонавтов рядом с автовокзалом собралось около 200 человек. Люди попытались пройтись по проспекту, однако начались задержания. В тот день акция была недолгой. При этом, на улице не было людей с флагами или с плакатами.

Любовь задержали около строительного магазина «Гемма» — это примерно в 200 метрах от места проведения акции. Девушку отвезли в РОВД Октябрьского района и там составили протокол.

Она рассказывает, что к ней подошли сзади двое силовиков — мужчина и женщина — и схватили за руки.



Любовь Сарлай. Фото: racyja.com

— Я в тот момент заворачивала за угол, шла одна, никакой символики у меня с собой не было. И, откровенно говоря, шла я именно в строительный магазин. Но меня догнали, схватили за руки и посадили в автозак, в котором мы еще около часа катались по городу, пока «подбирали» других задержанных людей. В итоге составили протокол. По нему я якобы выкрикивала лозунги. На что я сказала, что это нелогично: вокруг столько сотрудников милиции и я одна иду и что-то выкрикиваю. Как бы это все выглядело? На суде были представители информационной группы, которые честно сказали, что меня не видели. Ну, конечно, я же была далеко. Зато начальник Октябрьского РОВД говорил, что все равно я виновата и он это докажет. Судья дала ему время, чтобы он просмотрел видео и фото и нашел факты моего участия, но оказалось нигде — ни на фотографиях, ни на видео — меня нет. Он также распечатал фотографии из моего профиля в Instagram и говорил, что это доказывает, что я, мол, виновата. На меня, конечно, по этим снимкам составили несколько протоколов, но это никак не касалось данного судебного заседания, — говорил Любовь.

Она рассказывает, что судья была беспристрастна и внимательно выслушивала стороны, а потом вынесла решение прекратить дело «за недоказанностью».

— Я от неожиданности даже стала тихонечко хлопать в ладоши. На что судья мне сказала, что это я делать буду вне помещения суда, так что все было там строго. Решение судьи стало, конечно, неожиданностью, — говорит гродненка.



Ян Роман. Фото: racyja.com

Эта же судья в четверг оправдала и гродненского журналиста-фрилансера Яна Романа. Его задержали 10 августа около отделения милиции. Все произошло примерно в 17.30, когда к ожидавшим своих близких людям подъехали сотрудники ОМОНа и стали задерживать собравшихся. Ян Роман пришел узнать, есть ли среди задержанных ранее в городе его коллеги и был сам жестко задержан: ему выбили четыре зуба, а также избили. На него составили два протокола: за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение. Судья выписал штраф — 15 базовых величин.

Областной суд отправил дело журналиста на пересмотр и вот сейчас судья прекратила дело, сообщает «Радые Рацыё».

— Рашэнне, скажам так, нечаканае, бо як сведчыць практыка, на маёй памяці не было выпадкаў, калі прызнавалі рашэнне суда несапраўдным і за недаказальнасцю віны апраўдалі мяне. Іншая справа, што я ўжо аплаціў штраф, гэты штраф дзяржава, калі супрацоўнікі міліцыі не будуць абскарджваць рашэнне суда, павінна мне вярнуць. Таксама выглядае дзіўна, бо зазвычай наша дзяржава не вяртае ніколі тое, што ўжо ўзяла.

По поводу своего избиения Ян подал заявление в Следственный комитет. По данному эпизоду еще проводится проверка.

— Літаральна ўчора я атрымаў ліст са следчага камітэта, што тэрмін праверкі працягваецца. Можа гэта было выклікана экспертызай, якую рабілі пасля таго, як бальнічны мне закрылі. На ім я прабыў 90 дзён, то бок максімальны тэрмін, які можа быць у сувязі з пераломам рукі. Пакуль яшчэ ідзе праверка, я не магу рабіць ніякіх высноў, калі яна скончыцца і я якое будзе рашэнне.

Сейчас журналист собирается обращаться в суд по поводу компенсации оплаченного штрафа.

Гродненка Ольга была задержана 31 октября на несостоявшемся марше в поддержку «азотовцев». В момент, когда начались задержания она сидела на лавочке на одной из остановок и ждала подругу.

— С этой лавочки меня и забрали, — говорит Ольга. Она рассказывает, что рассмотрение ее дела также прошло в суде Октябрьского района. Свидетелями выступали представители информационной группы Октябрьского РОВД, которые рассказали, что девушку не помнят. Сама Ольга спрашивала, объясняли ли сотрудники на акции людям, которые там могли оказаться случайно, как безопасно уйти и что делать в ситуации, когда вокруг большое количество силовиков. Милиционеры говорили, что об этом гродненцам не рассказывали. Со стороны Ольги выступила ее подруга, которая подтвердила слова девушки, что та ее ждала и что они должны были встреться, а потом пойти гулять по городу.

В итоге судья, выслушав все стороны, решил прекратить административное дело.