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Призывную кампанию в Беларуси продлили до 1 января 2021 года

18.12.2020 20:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Причина продления кампании — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

В сообщении отмечено, что такая мера позволит обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной подписанным в августе указом № 297.

Документом предусматривалось призвать в августе — ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

 
 
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Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
 
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