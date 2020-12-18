"Память сердца". Эстафету патриотического проекта приняли белорусские студотряды

Источник материала: БT

Могли ли мы себе представить, что страшные вещи, которые происходили на нашей земле 75 лет назад, могут повториться? Что мы снова увидим коллаборационистские флаги, услышим призывы разделить народ на своих и чужих. И что кто-то из нас, белорусов, сможет поверить в это и пойти за этим.

Именно поэтому так важно сегодня помнить историю, знать своих истинных героев и чтить память тех, кто защитил нашу землю. Сегодня эстафету патриотического проекта "Память сердца" приняли белорусские студенческие отряды. В Минске в мемориальном комплексе "Тростенец" у монумента "Врата памяти" прошел митинг-реквием.

Руководители молодежных трудовых проектов (командиры, комиссары студенческих отрядов) минутой молчания почтили память погибших и возложили к монументу цветы. А зажженными лампадами выложили изображение с надписью "Память сердца". К слову, крупнейший в Беларуси лагерь смерти Тростенец был создан нацистами осенью 1941. По официальным данным, здесь были зверски замучены, расстреляны и сожжены более 200 тысяч мирных жителей и советских военнопленных. По количеству жертв фашизма концлагерь стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки.

Виталия Селивончик, студентка Гродненского государственного аграрного университета: "Я считаю, что действительно важно, чтобы молодежь не просто помнила о подвигах героев, следила за какой-то информацией в социальных сетях, в интернете смотрела фильмы, но вот так могла прочувствовать эту энергетику на себе. Сейчас мы здесь, погода не очень хорошая, но мурашки по коже не от холода, а от эмоций и от понимания того, что буквально 75 лет назад на этой территории происходили очень страшные вещи. Мы сейчас все тут можем прочувствовать эту энергетику, понять для себя, насколько это важно, насколько это ценно".

Семен Коляда, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов: "Важно не только сейчас, но и всегда проносить это через жизнь обязательно, потому что мы обязаны помнить, какими усилиями, какими неимоверными страданиями, могу даже такое слово сказать, далась эта победа нашим предкам. Мы должны это помнить и рассказывать нашим будущим поколениям".

И сегодня главная задача молодежной инициативы - сохранить историческую память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Республиканский патриотический проект "Память сердца" уже охватил все регионы Беларуси.