В Бресте торжественно зажгли огни на главной новогодней елке города

Источник материала: Tut.by

В Бресте на площади Ленина 18 декабря торжественно зажгли огни на главной новогодней елке, сообщает «Брестская газета» .





Перед открытием пришедших на праздник развлекал своей музыкой Брестский духовой оркестр. В 18.00 началось театрализованное новогоднее представление. В нем приняли участие вокальные и танцевальные коллективы, театр огня, цирковые артисты, а также сказочные персонажи.





Не обошлось, конечно же, без Дедушки Мороза и Снегурочки. В конце праздника зимний волшебник зажег главную городскую елку. Теперь она каждый вечер будет сиять огнями для жителей города.





Главная елка Бреста в этом году получилась, как выразился председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, «в жанре „елка нашего детства“ с элементами аутентичности последних десятилетий прошлого века, от которой навевает домашним уютом и настоящим неповторимым хвойным ароматом…»





В эту же пятницу зажглись елки Ленинского и Московского районов, которые располагаются на набережной и возле администрации Московского района соответственно.







