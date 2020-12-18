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В Бресте торжественно зажгли огни на главной новогодней елке города

19.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте на площади Ленина 18 декабря торжественно зажгли огни на главной новогодней елке, сообщает «Брестская газета».


Перед открытием пришедших на праздник развлекал своей музыкой Брестский духовой оркестр. В 18.00 началось театрализованное новогоднее представление. В нем приняли участие вокальные и танцевальные коллективы, театр огня, цирковые артисты, а также сказочные персонажи.


Не обошлось, конечно же, без Дедушки Мороза и Снегурочки. В конце праздника зимний волшебник зажег главную городскую елку. Теперь она каждый вечер будет сиять огнями для жителей города.


Главная елка Бреста в этом году получилась, как выразился председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, «в жанре „елка нашего детства“ с элементами аутентичности последних десятилетий прошлого века, от которой навевает домашним уютом и настоящим неповторимым хвойным ароматом…»


В эту же пятницу зажглись елки Ленинского и Московского районов, которые располагаются на набережной и возле администрации Московского района соответственно.



 
Теги: Брест
 
 
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Главная елка Бреста в этом году в жанре «елка нашего детства».
 
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