Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на ночь и утро субботы

Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов ближайшей ночью и утром 19 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наблюдающиеся местами туманы с 21.30 18 декабря до 3.00 19 декабря распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до 11 часов утра субботы», — предупредили синоптики.

Внимание, видимость в туманах - 100−500 м.

19 декабря будет преобладать облачная погода . Местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +1…6°С.