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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на ночь и утро субботы

19.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов ближайшей ночью и утром 19 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наблюдающиеся местами туманы с 21.30 18 декабря до 3.00 19 декабря распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до 11 часов утра субботы», — предупредили синоптики.

Внимание, видимость в туманах - 100−500 м.

19 декабря будет преобладать облачная погода. Местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +1…6°С.

 
 
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов ближайшей ночью и утром 19 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
 
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