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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на ночь и утро субботы
19.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов ближайшей ночью и утром 19 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«Наблюдающиеся местами туманы с 21.30 18 декабря до 3.00 19 декабря распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до 11 часов утра субботы», — предупредили синоптики.
Внимание, видимость в туманах - 100−500 м.
19 декабря
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов ближайшей ночью и утром 19 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
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