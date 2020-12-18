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Рождественские ярмарки. Основные торговые локации - на Октябрьской площади и у Дворца спорта
19.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице сегодня заработали рождественские ярмарки. Основные торговые локации - на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Приобрести там можно как угощения, так и сувениры. Новогодний ассортимент изучила Елена Витко.
Имбирные пряники, горячий шоколад и сияющие витрины. В сердце Минска сегодня особенно атмосферно. На Октябрьской площади открылась Рождественская ярмарка. В дополнение к зимнему шопингу щедрые угощения. Торговлю организовали в стеклянных павильонах, похожих на соты. Такие своеобразные киоски новогоднего настроения.
У Дворца спорта установили более 20 деревянных домиков-шалеШумит ярмарка у Дворца спорта. Для праздничной торговли здесь установили более 20 деревянных домиков-шале. Угощений не менее широкий выбор - от драников и пирожков до мяса и морепродуктов. Здесь, например, готовят шашлык из креветок. С огня и с дымком также ребрышки. Гурманов удивлять будут жареными каштанами. А в морозную погоду гостей согреет шоу самоваров. Предложат на ярмарке и сам хвойный символ праздника. Будут как искусственные, так и живые елки. Зимний маркет продлится до середины января.
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В столице сегодня заработали рождественские ярмарки. Основные торговые локации - на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Приобрести там можно как угощения, так и...
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