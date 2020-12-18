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Президент Беларуси подписал указ о присуждении госнаград представителям различных сфер деятельности
19.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОрдена Матери сегодня удостоены 79 жительниц Гомельской, Гродненской и Могилёвской областей. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Также указом главы государства госнаграды присуждены представителям различных сфер деятельности. Среди них председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Они награждены орденами Отечества 2-й и 3-й степени соответственно.
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Ордена Матери сегодня удостоены 79 жительниц Гомельской, Гродненской и Могилёвской областей. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Также...
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