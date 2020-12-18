Индивидуальный подход к каждому обращению. История братьев Марковых тому пример

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Индивидуальный подход к каждому обращению. Такова позиция парламентариев в отношении озвученных на общественном приеме граждан проблем. Трудоустройство, ЖКХ, земельные отношения. Решают все, вопрос только во времени, и, пожалуй, сроке давности ситуации. Но и это не помеха. Счастливая история братьев Марковых тому пример. Выхода, казалось бы, в квартирном вопросе, которому 3 десятка лет, не найти. И все же решить проблему помогли в общественной приемной главы государства. Рассказывает Светлана Чернова.



Корни жилищной проблемы семьи Марковых уходят в 90-е годы



30 лет назад по стечению обстоятельств братья потеряли право владения собственной трехкомнатной квартирой. Взамен получили жилье из государственного фонда – социальное, а значит, без права на продажу. С просьбой дать возможность выкупить площадь - ведь статус владельцев утратили не по своей вине - братья обошли с десяток инстанций. В ответ – тишина. Дошли до Верховного суда.

О своей проблема Марковы рассказали в июле этого года в общественной приемной тогда еще кандидата в президенты Александра Лукашенко. Встречу провела Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламента поручила детально разобраться в ситуации.

Вопрос жилищный и не совсем простой, поэтому понадобилось некоторое время на его решение – много воды утекло. Тем не менее, причина найдена – халатность руководства одного из минских районов.



Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Дети потеряли жилье из-за того, что чиновники невнимательно отнеслись к этому вопросу. Мы подготовили докладную записку Наталье Ивановне. Она доложила главе государства, и появилось распоряжение главы государства - 2 брата (у них уже семьи) имеют право выкупить данную квартиру. Восстановили справедливость и невнимание, которое было 20-30 лет тому назад. Есть еще там энная льгота, рассрочка".







Жилищный вопрос - самый популярный среди обращений граждан

К слову, жилищный вопрос – самая популярная тема среди обращений граждан. Проведение капремонтов, строительство детских площадок, благоустройство территорий – внимание уделяют каждому, кто обратился. Всего же с начала года комиссия по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики рассмотрела более тысячи обращений. Половина из них - уже решенные вопросы.



