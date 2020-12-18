Праздничные огни этим вечером зажгли новогодние елки по всей стране!

Источник материала: БT

В Витебске зажгли главную елку





Историческую елку открыли в Бресте

На главной новогодней красавице Витебска сегодня зажгли огни. Символ приближающегося праздника установлен на площади Победы. Высота новогоднего дерева вместе с верхушкой - 35 метров. Оно состоит из более чем 200 живых елей, выращенных на специальной плантации. Вместе сглавной елкой зажглись новогодние деревья и во всех микрорайонах областного центра. По улицам Витебска разлились разноцветные огни, на убранство города ушло свыше 10 километров праздничных гирлянд.

В Бресте сегодня открыли историческую елку, на символе Нового года развесили украшения в стиле советской эпохи. Саму ель собрали из живых деревьев. А вокруг расставили макеты исторических зданий города. Деревянные копии почти в человеческий рост. На арт-объектах проработали мелкие детали: колонны, подоконники и даже ручки дверей. Чтобы игрушечные здания казались еще реалистичнее, внутри сделали подсветку. На церемонии зажжения огней выступил духовой оркестр, музыканты исполнили новогодние композиции.

Рядом развернулась стилизованная ярмарка. В деревянных домиках можно купить традиционные рождественские угощения: глинтвейн, горячий шоколад, пироги и имбирное печенье.