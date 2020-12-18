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Праздничные огни этим вечером зажгли новогодние елки по всей стране!
19.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Витебске зажгли главную елку
На главной новогодней красавице Витебска сегодня зажгли огни. Символ приближающегося праздника установлен на площади Победы. Высота новогоднего дерева вместе с верхушкой - 35 метров. Оно состоит из более чем 200 живых елей, выращенных на специальной плантации. Вместе с
главной елкой зажглись новогодние деревья и во всех микрорайонах областного центра. По улицам Витебска разлились разноцветные огни, на убранство города ушло свыше 10 километров праздничных гирлянд.
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