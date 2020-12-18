ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздничные огни этим вечером зажгли новогодние елки по всей стране!

19.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Витебске зажгли главную елку

На главной новогодней красавице Витебска сегодня зажгли огни. Символ приближающегося праздника установлен на площади Победы. Высота новогоднего дерева вместе с верхушкой - 35 метров. Оно состоит из более чем 200 живых елей, выращенных на специальной плантации. Вместе с
главной елкой зажглись новогодние деревья и во всех микрорайонах областного центра. По улицам Витебска разлились разноцветные огни, на убранство города ушло свыше 10 километров праздничных гирлянд.

Историческую елку открыли в Бресте

В Бресте сегодня открыли историческую елку, на символе Нового года развесили украшения в стиле советской эпохи. Саму ель собрали из живых деревьев. А вокруг расставили макеты исторических зданий города. Деревянные копии почти в человеческий рост. На арт-объектах проработали мелкие детали: колонны, подоконники и даже ручки дверей. Чтобы игрушечные здания казались еще реалистичнее, внутри сделали подсветку. На церемонии зажжения огней выступил духовой оркестр, музыканты исполнили новогодние композиции.
Рядом развернулась стилизованная ярмарка. В деревянных домиках можно купить традиционные рождественские угощения: глинтвейн, горячий шоколад, пироги и имбирное печенье.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске зажгли главную елку На главной новогодней красавице Витебска сегодня зажгли огни. Символ приближающегося праздника установлен на площади Победы....
 
Новости дня
Новости общества
 
Спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика