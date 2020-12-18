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Спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением "Был в шоке, когда увидел статью в интернете!". Главный тренер мини-футбольного клуба из Светлогорска Николай Бондаренко через нашу съемочную группу обратился к...

"Был в шоке, когда увидел статью в интернете!". Главный тренер мини-футбольного клуба из Светлогорска Николай Бондаренко через нашу съемочную группу обратился к спортивной общественности и болельщикам с целью опровергнуть посыл его разговора с журналистом одного из белорусских спортивных порталов. Тренер и команда подписали открытое обращение к международной общественности, подчеркивая - спорт вне политики, при этом Николай Бондаренко взял ответственность на себя подписать письмо за тех футболистов, которых в тот день не было на тренировке, на следующий день каждому из отсутствующих объяснив свой шаг. В личном разговоре с тренером футболисты не стали высказывать свою гражданскую позицию, а после "за спиной " решили все же заявить тому же спортивному интернет-порталу, что они ничего подписывали и не согласны с тем, что их подпись появилась под открытым обращением белорусских спортсменов к международной общественности.На сегодня более 4 с половиной тысяч спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже поставили подпись под открытым обращением к международной общественности. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте athletes.by