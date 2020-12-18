ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением

19.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Был в шоке, когда увидел статью в интернете!". Главный тренер мини-футбольного клуба из Светлогорска Николай Бондаренко через нашу съемочную группу обратился к спортивной общественности и болельщикам с целью опровергнуть посыл его разговора с журналистом одного из белорусских спортивных порталов. Тренер и команда подписали открытое обращение к международной общественности, подчеркивая - спорт вне политики, при этом Николай Бондаренко взял ответственность на себя подписать письмо за тех футболистов, которых в тот день не было на тренировке, на следующий день каждому из отсутствующих объяснив свой шаг. В личном разговоре с тренером футболисты не стали высказывать свою гражданскую позицию, а после "за спиной " решили все же заявить тому же спортивному интернет-порталу, что они ничего подписывали и не согласны с тем, что их подпись появилась под открытым обращением белорусских спортсменов к международной общественности.
 

Спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением 

На сегодня более 4 с половиной тысяч спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже поставили подпись под открытым обращением к международной общественности. Сделать это можно в  республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте athletes.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Был в шоке, когда увидел статью в интернете!". Главный тренер мини-футбольного клуба из Светлогорска Николай Бондаренко через нашу съемочную группу обратился к...
 
Новости дня
Новости общества
 
4 года лишения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика