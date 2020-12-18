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Участковый от слова "участие"

Лица протеста

Комплексы позволяют выявлять "деятелей" в режиме онлайн

Оперативная работа с новой единой информационной системой

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анализ, контроль и адекватная мера реагирования на любые проявления деструктивной деятельности. Как работает система Для кого-то это предновогоднее время с привкусом расплаты за совсем не благие дела. Каждый нарушитель закона будет идентифицирован, найден и ответит за свои...

Для кого-то это предновогоднее время с привкусом расплаты за совсем не благие дела. Каждый нарушитель закона будет идентифицирован, найден и ответит за свои правонарушения. Об этом не раз заявляли правоохранители, мы подчеркивали это в эфире. И сейчас готовы рассказать, как работает эта единая информационная система. Картотека МВД позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения для упреждения преступлений или правонарушений. Другими словами, анонимы телеграм-каналов - это уже не тайна, покрытая аватаркой. Отныне в руках правоохранителей, а после и в распоряжении общественности полный социальный портрет, биография и «заслуги» любого такого фигуранта. МВД проводит анализ, контроль и адекватно реагирует на любые проявления деструктивной деятельности. Как работает система, комментарии разработчиков и первые результаты профайлинга в следующем материале.Индивидуальный и дифференцированный подход к каждому. Как бы банально ни звучало: участковый от слова «участие». Так и в работе Сергей Бичикова, участие в жизни каждого. Если речь идет о безопасности в твоем районе, городе, стране, мелочей в работе не бывает.Как известно, участников акций протестов объединяют несколько факторов. Один из них - это как раз ярко выраженная потребность в самореализации. Все стандартно. В работе участкового Бичикова есть и такой контингент. Двое, например, безработные, в прошлом неоднократно судимы.Классическое лицо протестного движения. Такой социальный портрет уже не удивляет. Удивляет другое, когда слышишь рассказы про ошибки, эмоции, поддался влиянию деструктивных чатов.- Понаехали силовики, началась заваруха, собрал грязь, камни. Все начали кидать, я тоже кинул. Раскаиваюсь. Поменял точку зрения.Участники беспорядков, пользователи чатов или админы телеграм-каналов. Разный социальный статус, но единый бэкграунд. Ни для кого не секрет, что протестное движение снижает градус, активности уже давно никто не наблюдает. Следовательно, вектор работы милиции общественной безопасности был верным.Практика, технические средства контроля, программное обеспечение. И специалисты в области общественной безопасности поняли, что работать и отслеживать ситуацию можно точечно в онлайн–режиме, причем по всей стране.Для накопления, обобщения и анализа соответствующей информацииНа сегодня в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой.Графика1. КонтрольЭто вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам.2. Учет.Социальный портер картотеки.3. СтатистикаСистема может в автоматическом режиме готовить отчеты, из которого можно определить среднестатистического участника протестов. Комплекс, по сути, уникален, в частности, работа на упреждение. Кто владеет информацией, тот владеет миром. А здесь в картотеке максимум данных обо всех, кто когда-либо принимал участие в том или ином протестном движении.Аналитика – искусство анализа. А еще профайлинг. Отныне это неотъемлемые функции в работе сотрудника милиции. Оперативная работа с новой единой информационной системой, большая часть, конечно, останется за кадром. Эти специалисты не спешат, они мониторят, проверяют и лишь тогда реагируют. И подчеркивают, что кто участвовал в беспорядках, призывал к агрессии, забастовкам, должны знать - система не учитывает срок давности. В этом случае он не истекает.