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Большая дискуссия о том, что волнует каждого, в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы"
19.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почему санкционная риторика - это путь в никуда для инициаторов такой политики. Медиаэксперты и гости "Клуба редакторов" сегодня вновь обсуждают самые заметные события недели. Почему острие информационной атаки Запада на Беларусь пробивает и дальше на Восток? Как те, кто называют себя самыми демократичными, дискредитировали свои слова конкретными действиями? И почему только общими усилиями можно отстоять правду и справедливое мироустройство?
Большая дискуссия о том, что волнует каждого. Смотрите
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Почему санкционная риторика - это путь в никуда для инициаторов такой политики. Медиаэксперты и гости "Клуба редакторов" сегодня вновь обсуждают самые заметные...
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