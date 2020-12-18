Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 декабря. Александр Лукашенко продлил осенний призыв в армию до 1 января 2021 года. Соответствующий указ, который корректирует указ от 3 августа 2020 года № 297 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", подписан 18 декабря.

"Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее указом № 297", — сообщила пресс-служба Лукашенко. Численность указана в приложении "для служебного пользования".

Призыв начался в августе и должен был завершиться 30 ноября.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко продлил осенний призыв в армию Минск, 18 декабря. Александр Лукашенко продлил осенний призыв в армию до 1 января 2021 года. Соответствующий указ, который корректирует указ от 3 августа 2020 года № 297 "Об...

БелаПАН.