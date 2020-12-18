Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 декабря. Александр Лукашенко подписал указы о награждении государственными наградами 78 представителей различных сфер деятельности.

"За многолетний плодотворный труд в государственных органах, значительный личный вклад в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, последовательное отстаивание интересов Беларуси и реализацию государственной политики ордена Отечества II степени удостоен председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Орденом Отечества III степени награждена председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Этой награды она удостоена за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко наградил Мясниковича и Кочанову Минск, 18 декабря. Александр Лукашенко подписал указы о награждении государственными наградами 78 представителей различных сфер деятельности. "За многолетний...

БелаПАН.