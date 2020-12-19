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Из Беларуси после жесткого задержания уехал могилевский активист Андрей Бодилев
19.12.2020 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевский активист и блогер Андрей Бодилев уехал из Беларуси и попросил гуманитарное убежище в Литве,
Андрей Бодилев возглавлял экологическую инициативу «За здоровый Могилев», выступал против предприятия «Омск Карбон Могилев».
В мае 2020 года его
Бодилева задерживали еще в августе и сентябре. Его оштрафовали как участника несанкционированного мероприятия — акции протеста.
19 декабря Андрея Бодилева задержали по дороге на работу, когда он ехал в такси. Машину остановили люди в масках, мужчину жестко задержали и отвезли в РОВД.
По словам активиста, его доставили в управление по борьбе с организованной преступностью. Позвонить адвокату не дали. Его опросили как свидетеля по уголовному делу о вывешивании проволоки на рельсах. Андрея сняли на видео, которое позже показали на гостелеканале. «Чтобы опрос закончился, меня попросили сказать на камеру, что я призываю не совершать противозаконных действий», — сказал Бодилев.
После этого активиста отвезли домой, где силовики провели обыск и забрали технику.
Андрей обратился в травмопункт и сказал, что его избивали неизвестные в масках, медики сообщили об этом в милицию, и силовики стали искать Бодилева: 17 декабря они дважды приезжали к нему домой, один раз — на работу.
«Я экстренно выехал из Беларуси. Я считаю, что теперь на родине для меня оставаться небезопасно», — объяснил Бодилев свое решение уехать в Литву.
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Бодилев попросил гуманитарное убежище в Литве.
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