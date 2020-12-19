Из Беларуси после жесткого задержания уехал могилевский активист Андрей Бодилев

Источник материала: Tut.by

Могилевский активист и блогер Андрей Бодилев уехал из Беларуси и попросил гуманитарное убежище в Литве, сообщает «Белсат». По словам Бодилева, силовики его жестко задержали, били, обыскали квартиру. На фото, которое было сделано после задержания, у Бодилева заметны травмы лица и глаза.



Фото: Белсат

Андрей Бодилев возглавлял экологическую инициативу «За здоровый Могилев», выступал против предприятия «Омск Карбон Могилев».

В мае 2020 года его осудили на 7 суток ареста . Суд посчитал Бодилева виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии 5 мая. А именно — в том, что Бодилев на Витебском проспекте в Могилеве снимал на видео, как члена команды YouTube-канала «Страна для жизни» толпа защитила от задержания милицией.

Бодилева задерживали еще в августе и сентябре. Его оштрафовали как участника несанкционированного мероприятия — акции протеста.

19 декабря Андрея Бодилева задержали по дороге на работу, когда он ехал в такси. Машину остановили люди в масках, мужчину жестко задержали и отвезли в РОВД.

По словам активиста, его доставили в управление по борьбе с организованной преступностью. Позвонить адвокату не дали. Его опросили как свидетеля по уголовному делу о вывешивании проволоки на рельсах. Андрея сняли на видео, которое позже показали на гостелеканале. «Чтобы опрос закончился, меня попросили сказать на камеру, что я призываю не совершать противозаконных действий», — сказал Бодилев.

После этого активиста отвезли домой, где силовики провели обыск и забрали технику.

Андрей обратился в травмопункт и сказал, что его избивали неизвестные в масках, медики сообщили об этом в милицию, и силовики стали искать Бодилева: 17 декабря они дважды приезжали к нему домой, один раз — на работу.

«Я экстренно выехал из Беларуси. Я считаю, что теперь на родине для меня оставаться небезопасно», — объяснил Бодилев свое решение уехать в Литву.