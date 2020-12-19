Шестилетняя россиянка попала в список Forbes

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Россиянка Анастасия Радзинская попала в топ-10 высокооплачиваемых звезд YouTube в 2020 году по версии журнала Forbes.

"Шестилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии американского Forbes", - пишет издание. Рейтинг был опубликован 18 декабря.

По данным издания, доход Радзинской в этом году составил 18,5 миллиона долларов

Канал Насти называется Like Nastya. Юная блогер входит в рейтинг второй год подряд. Правда, в 2019-м она заняла третье место, тогда ее доход составлял 18 миллионов.

Общее число просмотров ее канала составляет 39 миллиардов, а подписчиков в совокупности - 190,6 миллиона человек. Кроме того, отмечается, что Настя - единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров.

В своих роликах Радзинская занимается повседневными делами, играет и путешествует со своей семьей.

Первое место в списке, как и год назад, занял Райан Каджи. Ему девять лет, на YouTube он с трехлетнего возраста. В этом году Forbes USA оценил его доходы в 29,5 миллиона долларов.