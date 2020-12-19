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Без парада Дедов Морозов, но весело. Как в Витебске зажгли огни на елке в коронавирусном году
19.12.2020 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 18 декабря на площади Победы зажгли огни на главной елке области. Праздник прошел в новом формате — обошлись без парада Дедов Морозов,
Участников праздника было на порядок меньше: прошлогоднее шествие сказочных персонажей собрало почти тысячу человек, а в нынешнем представлении задействовали только 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек.
Ведущим праздника был сказочный персонаж — внук доктора Айболита. Он приехал на велосипеде.
Главный Дед Мороз сменил традиционный бело-красно-белый тулуп на серебристый.
Чтобы зажечь огни на елке, новогоднему волшебнику понадобилась помощь гномов-альпинисты, которые спустились с девятиэтажного дома. В гномов воплотились сотрудники МЧС.
К слову, главного Деда Мороза на церемонию привез тоже работник МЧС — на багги. Это машина для езды по бездорожью.
Перед зрителями выступили различные коллективы. Детям особенно понравился танец робота-трансформера.
Как и в прошлом году, на площади Победы установили светящиеся шар и тоннель. Для детей есть и железная дорога.
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Вечером 18 декабря на площади Победы зажгли огни на главной елке области. Праздник прошел в новом формате - обошлись без парада Дедов Морозов.
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