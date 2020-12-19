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Без парада Дедов Морозов, но весело. Как в Витебске зажгли огни на елке в коронавирусном году

19.12.2020 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 18 декабря на площади Победы зажгли огни на главной елке области. Праздник прошел в новом формате — обошлись без парада Дедов Морозов, сообщают «Народные новости Витебска».


Участников праздника было на порядок меньше: прошлогоднее шествие сказочных персонажей собрало почти тысячу человек, а в нынешнем представлении задействовали только 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек.

Ведущим праздника был сказочный персонаж — внук доктора Айболита. Он приехал на велосипеде.


Главный Дед Мороз сменил традиционный бело-красно-белый тулуп на серебристый.

Чтобы зажечь огни на елке, новогоднему волшебнику понадобилась помощь гномов-альпинисты, которые спустились с девятиэтажного дома. В гномов воплотились сотрудники МЧС.



К слову, главного Деда Мороза на церемонию привез тоже работник МЧС — на багги. Это машина для езды по бездорожью.


Перед зрителями выступили различные коллективы. Детям особенно понравился танец робота-трансформера.

Как и в прошлом году, на площади Победы установили светящиеся шар и тоннель. Для детей есть и железная дорога.











 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 18 декабря на площади Победы зажгли огни на главной елке области. Праздник прошел в новом формате - обошлись без парада Дедов Морозов.
 
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