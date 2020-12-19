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С каминами, флажками и Багинской. Читатели показывают, как украшены их подъезды и дворы в Минске
19.12.2020 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане украшают дворы и подъезды своих домов. Как это выглядит — смотрите в фотоподборке от наших читателей. Есть даже декоративные камины и плакаты с Ниной Багинской!
Несмотря на то, что некоторых минчан за украшение двора
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Несмотря на то, что некоторых минчан за украшение двора отправляют на 25 суток, а елки, которые местные ставят у своего дома, за несогласованное благоустройство...
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