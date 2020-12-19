С каминами, флажками и Багинской. Читатели показывают, как украшены их подъезды и дворы в Минске

Источник материала: Tut.by

Минчане украшают дворы и подъезды своих домов. Как это выглядит — смотрите в фотоподборке от наших читателей. Есть даже декоративные камины и плакаты с Ниной Багинской!

Несмотря на то, что некоторых минчан за украшение двора отправляют на 25 суток, а елки, которые местные ставят у своего дома, за несогласованное благоустройство увозит «Зеленстрой» (и возвращает под расписку), многие все равно украшают дворы, подъезды и создают новогоднее настроение.



Так украшена дверь подъезда и сам подъезд одного из домов на Матусевича



На Грушевке на подоконнике появилась цветочная композиция к Новому году



«Жыве Новы год» в подъезде, который читатели пожелали оставить инкогнито



Еще одна уютная обстановка с декором в столичном подъезде. Есть камин и елка



В одном из домов в центре Минска местные жители поставили такую елку



Нина Багинская, картина и елка в подъезде Московском районе



Еще один подъезд в Минске встречает гостей снеговиком с бело-красно-белым флагом и елкой







Минималистично украшенная елка во дворе на «Спортивной». Зато живая!



Такая елка стоит в подъезде дома в ЖК «Маяк Минска». Местные шутят, что она красивее их украшений в квартире



Еще один стильный вариант в новостройке возле парка Челюскинцев



Жильцы дома по улице Кольцова, 5, своими силами украсили подъезд. Поставили елку, а в лифтовом холле разместили раскраску для детей. Милота!











Квартал «Нескучный сад» в Новой Боровой будет встречать Новый год с большой елкой во дворе