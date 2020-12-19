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С каминами, флажками и Багинской. Читатели показывают, как украшены их подъезды и дворы в Минске

19.12.2020 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане украшают дворы и подъезды своих домов. Как это выглядит — смотрите в фотоподборке от наших читателей. Есть даже декоративные камины и плакаты с Ниной Багинской!

Несмотря на то, что некоторых минчан за украшение двора отправляют на 25 суток, а елки, которые местные ставят у своего дома, за несогласованное благоустройство увозит «Зеленстрой» (и возвращает под расписку), многие все равно украшают дворы, подъезды и создают новогоднее настроение.


Так украшена дверь подъезда и сам подъезд одного из домов на Матусевича

На Грушевке на подоконнике появилась цветочная композиция к Новому году

«Жыве Новы год» в подъезде, который читатели пожелали оставить инкогнито

Еще одна уютная обстановка с декором в столичном подъезде. Есть камин и елка

В одном из домов в центре Минска местные жители поставили такую елку

Нина Багинская, картина и елка в подъезде Московском районе

Еще один подъезд в Минске встречает гостей снеговиком с бело-красно-белым флагом и елкой



Минималистично украшенная елка во дворе на «Спортивной». Зато живая!

Такая елка стоит в подъезде дома в ЖК «Маяк Минска». Местные шутят, что она красивее их украшений в квартире

Еще один стильный вариант в новостройке возле парка Челюскинцев

Жильцы дома по улице Кольцова, 5, своими силами украсили подъезд. Поставили елку, а в лифтовом холле разместили раскраску для детей. Милота!




Квартал «Нескучный сад» в Новой Боровой будет встречать Новый год с большой елкой во дворе

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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что некоторых минчан за украшение двора отправляют на 25 суток, а елки, которые местные ставят у своего дома, за несогласованное благоустройство...
 
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