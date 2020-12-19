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Россиян обяжут ставить елку по правилам
19.12.2020 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Россияне, устанавливая новогоднюю елку в помещении, должны будут соблюдать определенные правила, следует из
© Sputnik Максим Богданович
"Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования", - говорится в тексте документа.
Для сравнения, в нынешних правилах эти пункты не прописаны.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2021-го и будут действовать до 2026 года. Затем их подлежат пересмотрят в соответствии с требованиями времени.
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Правила, которые вступят в силу с января 2021-го, предусматривают ряд нововведений, они будут действовать до 2026 года.
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