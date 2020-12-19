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Россиян обяжут ставить елку по правилам

19.12.2020 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Россияне, устанавливая новогоднюю елку в помещении, должны будут соблюдать определенные правила, следует из новых требований, предусмотренных правилами противопожарного режима, вступающими в силу с 1 января 2021 года.

© Sputnik Максим Богданович
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"Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования", - говорится в тексте документа.

Для сравнения, в нынешних правилах эти пункты не прописаны. 

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021-го и будут действовать до 2026 года. Затем их подлежат пересмотрят в соответствии с требованиями времени.

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Теги: Минск
 
 
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Правила, которые вступят в силу с января 2021-го, предусматривают ряд нововведений, они будут действовать до 2026 года.
 
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