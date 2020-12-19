В МВД прокомментировали видео с кадрами жесткого обращения с задержанными во Фрунзенском РУВД в августе

Источник материала: Tut.by

По видео, снятому во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа и опубликованном BYPOL, Министерство внутренних дел проводит проверку, рассказал TUT.BY первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко во время прямой телефонной линии.



Скриншот видео

Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. В помещении, похожем на спортзал, находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной. Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой.

В МВД заявили, что им известно об этом видео.

— По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — сообщил Юрий Назаренко.

Когда видео появилось в публичном пространстве, несколько человек узнали на нем себя . Они утверждают, что показанное в нем — правда.