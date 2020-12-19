|
В МВД прокомментировали видео с кадрами жесткого обращения с задержанными во Фрунзенском РУВД в августе
19.12.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По видео, снятому во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа и опубликованном BYPOL, Министерство внутренних дел проводит проверку, рассказал TUT.BY первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко во время прямой телефонной линии.
Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube
В МВД заявили, что им известно об этом видео.
— По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — сообщил Юрий Назаренко.
Когда видео появилось в публичном пространстве, несколько человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД прокомментировали видео с кадрами жесткого обращения с задержанными во Фрунзенском РУВД в августе
В МВД заявили, что им известно об этом видео.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)