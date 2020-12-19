Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали врача БСМП Артема Сорокина политзаключенным. Об этом сообщает лишенный регистрации центр «Вясна». Они призвали освободить Сорокина и прекратить в его отношении уголовное преследование, а также начать эффективное и всестороннее расследование смерти Романа Бондаренко.



Артем Сорокин. Фото с личной страницы в Facebook

Артем Сорокин — врач-анестезиолог больницы скорой медицинской помощи. Он проходит по делу о разглашении медицинской тайны — якобы распространил информацию, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Причем, по версии Генпрокуратуры , при этом он предоставил «недостоверные сведения».

Больше четырех недель журналист TUT.BY Катерина Борисевич и врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин находятся в СИЗО, им избрана самая суровая мера пресечения. Артема показали на государственных телеканалах уже дважды: он признает вину и рассказывает о произошедшем четко по содержанию пресс-релиза Генпрокуратуры, которая и расследует дело. Катерину по телевизору не показывают. И ее, и Артема дома ждут родные, особенно дети.

По предъявленному обвинению им обоим грозит до трех лет лишения свободы, альтернативных наказаний в санкции нет.

По делу о смерти Бондаренко уголовное дело все еще не возбуждено.