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Правозащитники признали врача БСМП Артема Сорокина политзаключенным

19.12.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали врача БСМП Артема Сорокина политзаключенным. Об этом сообщает лишенный регистрации центр «Вясна». Они призвали освободить Сорокина и прекратить в его отношении уголовное преследование, а также начать эффективное и всестороннее расследование смерти Романа Бондаренко.


Артем Сорокин. Фото с личной страницы в Facebook

Артем Сорокин — врач-анестезиолог больницы скорой медицинской помощи. Он проходит по делу о разглашении медицинской тайны — якобы распространил информацию, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Причем, по версии Генпрокуратуры, при этом он предоставил «недостоверные сведения».

 

Больше четырех недель журналист TUT.BY Катерина Борисевич и врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин находятся в СИЗО, им избрана самая суровая мера пресечения. Артема показали на государственных телеканалах уже дважды: он признает вину и рассказывает о произошедшем четко по содержанию пресс-релиза Генпрокуратуры, которая и расследует дело. Катерину по телевизору не показывают. И ее, и Артема дома ждут родные, особенно дети.

По предъявленному обвинению им обоим грозит до трех лет лишения свободы, альтернативных наказаний в санкции нет.

По делу о смерти Бондаренко уголовное дело все еще не возбуждено.

 
 
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Артем Сорокин и журналист TUT.BY Катерина Борисевич находятся в СИЗО уже 29 суток.
 
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