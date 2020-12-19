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Минздрав: в Беларуси молодая женщина смогла стать мамой после сложной трансплантации органов

19.12.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации комплекса «поджелудочная железа + почка», сообщает Минздрав.


Фото: Luma Pimentel, unsplash.com

Молодая женщина, которой ранее трансплантировали комплекс «поджелудочная железа + почка», выносила и родила в РНПЦ «Мать и дитя» здорового малыша.

Женщина с 5 лет страдала тяжелым типом сахарного диабета, и в 2015 году в 9-й городской клинической больнице Минска (нынешний МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии) ей сделали пересадку органов. С момента трансплантации женщина не нуждалась в инсулине. Этот вид трансплантации один из самых редких в мире и выполняется только пациентам с первым типом сахарного диабета, осложненным почечной недостаточностью. Успешная трансплантация почки и поджелудочной железы повышает продолжительность жизни таким пациентам на десятки лет.

В результате командной работы медицинских специалистов двух центров на свет путем кесарева сечения появился мальчик весом 2680 г, ростом 48 см, 8/8 баллов по шкале Апгар.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодая женщина, которой ранее трансплантировали комплекс «поджелудочная железа + почка», выносила и родила в РНПЦ «Мать и дитя» здорового малыша.
 
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