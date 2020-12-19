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Не каждый флаг на окне - это пикет. Обсудили с МВД БЧБ-символику, условия на Окрестина и задержания журналистов
19.12.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бело-красно-белый флаг на окне считается пикетом, а красно-зеленый — нет. В местах содержания правонарушителей антисанитарии нет. Журналистов, работающих на акциях, задерживают, потому что «есть нарушения». Заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко ответил TUT.BY на актуальные вопросы во время прямой телефонной линии.
Что же с флагами на окнах и балконах?
В ноябре белорусов стали массово наказывать за вывешенные на внутренней стороне окон и лоджий. Например, житель Новой Боровой Артем за вывешенное на лоджии бело-красно-белое полотно
Заместитель начальника Первомайского РУВД Минска Сергей Артеменко официально
Но, например, в октябре была история, когда жительница Витебска обратилась к местным органам власти за разрешением на пикет на собственном балконе. В
Вот как неоднозначную ситуацию с флагами на балконах и окнах комментирует заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко.
— Сейчас много недопонимания касательно символики на лоджиях и окнах. За нее людей задерживают, дают штрафы или «сутки». Можете ли пояснить, почему эта символика вызывает вопросы, если люди вывешивают ее у себя дома?
— В соответствии с законом о массовых мероприятиях Республики Беларусь любое публичное выражение гражданином либо группой граждан общественно-политических, групповых, иных интересов либо протеста без шествия, в том числе путем голодовки по каким-либо проблемам, с использованием либо без использования плакатов, транспарантов, иных средств, является пикетированием. В соответствии со статьей 23.34 Кодекса об административных нарушениях — является нарушением установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, соответственно, влечет штраф в размере до 30 базовых величин либо административный арест.
— Но в то же время люди отправляли запросы в местные администрации, чтобы получить разрешение на проведение пикета. Там им указывали, что лоджия не относится к общественному месту.
— Такое я пока не готов доложить.
— Были случаи обращений в Минске и Витебске. И были отказы, потому что лоджия «не относится к общественному месту». У людей не остается никаких вариантов, чтобы выразить свою позицию.
— Если граждане не согласны с таким решением, можно его обжаловать через суд.
— Если на окне будет вывешен действующий государственный флаг или какой-либо другой, это тоже будет считаться пикетированием?
— Государственный — нет.
Есть ли антисанитария на Окрестина или нет?
Обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова более 40 суток находится за решеткой. Ее освободившиеся сокамерницы рассказывали, что Ольга содержится в жутких условиях. В частности, в одной с ней камере какое-то время была женщина с вшами. «На пол не ложились, потому что там были вши, несмотря на мытье водой с хлоркой», —
Известная баскетболистка Елена Левченко
Юрий Назаренко же говорит, что антисанитарии в местах содержания правонарушителей быть не может.
— Люди, которые выходили с ЦИП на Окрестина, сообщали о том, что там антисанитария, в том числе, есть вши. Делается ли что-то в этом направлении?
— Эта информация не является, я полагаю, подтвержденной, потому что на сегодняшний день все изоляторы временного содержания, тот же ЦИП и иные исправительные учреждения Беларуси [находятся] на достаточно современном уровне. Сами подумайте, как все помещения могут не соответствовать санитарным нормам или определенным международным нормам? Нет, такого у нас нет. Все помещения периодически приводятся в санитарные нормы, обрабатываются, поэтому эта информация, которую вам довели, ложная.
За что задерживают журналистов?
Как
— С августа было много случаев задержания журналистов разных СМИ, которые освещали то, что происходит в том числе в Минске. Почему много месяцев подряд никак не решится тот вопрос, почему их продолжают задерживать?
— Если журналист аккредитован, то его не задерживают.
— Задерживали. И «сутки» они сидели.
— Значит, были какие-то определенные нарушения.
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Не каждый флаг на окне - это пикет. Обсудили с МВД БЧБ-символику, условия на Окрестина и задержания журналистов
Бело-красно-белый флаг на окне считается пикетом, а красно-зеленый - нет. В местах содержания правонарушителей антисанитарии нет. Журналистов, работающих на акциях,...
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