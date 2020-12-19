Не каждый флаг на окне - это пикет. Обсудили с МВД БЧБ-символику, условия на Окрестина и задержания журналистов

Источник материала: Tut.by

Бело-красно-белый флаг на окне считается пикетом, а красно-зеленый — нет. В местах содержания правонарушителей антисанитарии нет. Журналистов, работающих на акциях, задерживают, потому что «есть нарушения». Заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко ответил TUT.BY на актуальные вопросы во время прямой телефонной линии.





Что же с флагами на окнах и балконах?

В ноябре белорусов стали массово наказывать за вывешенные на внутренней стороне окон и лоджий. Например, житель Новой Боровой Артем за вывешенное на лоджии бело-красно-белое полотно получил 20 базовых величин штрафа. Суд посчитал это правонарушением по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В Минском районе висевший внутри балкона флаг также признали «одиночным пикетом без разрешения Минрайисполкома» — и присудили его владельцу такой же штраф. Минчанину Дмитрию Кабанову за флаг на балконе дали 7 «суток» .

Заместитель начальника Первомайского РУВД Минска Сергей Артеменко официально заявил , что вывешивание флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации расценивается как пикет.

Но, например, в октябре была история, когда жительница Витебска обратилась к местным органам власти за разрешением на пикет на собственном балконе. В ответе администрации Первомайского района Витебска говорится, что лоджия «не относится к общественному месту», соответственно, не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Значит, и разрешение на его проведение не требуется.

Вот как неоднозначную ситуацию с флагами на балконах и окнах комментирует заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко.

— Сейчас много недопонимания касательно символики на лоджиях и окнах. За нее людей задерживают, дают штрафы или «сутки». Можете ли пояснить, почему эта символика вызывает вопросы, если люди вывешивают ее у себя дома?

— В соответствии с законом о массовых мероприятиях Республики Беларусь любое публичное выражение гражданином либо группой граждан общественно-политических, групповых, иных интересов либо протеста без шествия, в том числе путем голодовки по каким-либо проблемам, с использованием либо без использования плакатов, транспарантов, иных средств, является пикетированием. В соответствии со статьей 23.34 Кодекса об административных нарушениях — является нарушением установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, соответственно, влечет штраф в размере до 30 базовых величин либо административный арест.

— Но в то же время люди отправляли запросы в местные администрации, чтобы получить разрешение на проведение пикета. Там им указывали, что лоджия не относится к общественному месту.

— Такое я пока не готов доложить.

— Были случаи обращений в Минске и Витебске. И были отказы, потому что лоджия «не относится к общественному месту». У людей не остается никаких вариантов, чтобы выразить свою позицию.

— Если граждане не согласны с таким решением, можно его обжаловать через суд.

— Если на окне будет вывешен действующий государственный флаг или какой-либо другой, это тоже будет считаться пикетированием?

— Государственный — нет.

Есть ли антисанитария на Окрестина или нет?

Обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова более 40 суток находится за решеткой. Ее освободившиеся сокамерницы рассказывали, что Ольга содержится в жутких условиях. В частности, в одной с ней камере какое-то время была женщина с вшами. «На пол не ложились, потому что там были вши, несмотря на мытье водой с хлоркой», — делилась рассказом Ольги сокамерница журналист TUT.BY Александра Квиткевич.

Известная баскетболистка Елена Левченко также говорила о плохих условиях на Окрестина: «Нет горячей воды, нельзя ходить в душ, не работает слив в туалете, это рассадник бактерий. Однажды не выводили гулять 5 дней, забрали матрас, забрали постельное белье, ухудшилось здоровье, появились вши».

Юрий Назаренко же говорит, что антисанитарии в местах содержания правонарушителей быть не может.

— Люди, которые выходили с ЦИП на Окрестина, сообщали о том, что там антисанитария, в том числе, есть вши. Делается ли что-то в этом направлении?

— Эта информация не является, я полагаю, подтвержденной, потому что на сегодняшний день все изоляторы временного содержания, тот же ЦИП и иные исправительные учреждения Беларуси [находятся] на достаточно современном уровне. Сами подумайте, как все помещения могут не соответствовать санитарным нормам или определенным международным нормам? Нет, такого у нас нет. Все помещения периодически приводятся в санитарные нормы, обрабатываются, поэтому эта информация, которую вам довели, ложная.

За что задерживают журналистов?

Как заявляют «Репортеры без границ», с 9 августа по 30 ноября в Беларуси были задержаны 368 журналистов. Более 80 были арестованы на срок более трех дней. Трем журналисткам предъявлены обвинения по уголовным делам. Это журналист TUT.BY Катерина Борисевич и «Белсата» Дарья Чульцова и Катерина Андреева, которые находятся под стражей.

— С августа было много случаев задержания журналистов разных СМИ, которые освещали то, что происходит в том числе в Минске. Почему много месяцев подряд никак не решится тот вопрос, почему их продолжают задерживать?

— Если журналист аккредитован, то его не задерживают.

— Задерживали. И «сутки» они сидели.

— Значит, были какие-то определенные нарушения.