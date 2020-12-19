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В Министерстве культуры и Минском облисполкоме организованы прямые телефонные линии
19.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прямую телефонную линию сегодня проведет и министр культуры Анатолий Маркевич. По традиции дозвониться можно и заместителям председателей исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан в субботу ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.
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Прямую телефонную линию сегодня проведет и министр культуры Анатолий Маркевич. По традиции дозвониться можно и заместителям председателей исполкомов. В Минском...
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