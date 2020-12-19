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Елочные базары открываются в Брестской и Витебской областях

19.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые елочные базары начнут работать сегодня. Новогодние деревья в этот день можно будет купить в Брестской и Витебской областях. С понедельника к торговле постепенно присоединятся лесхозы по всей Беларуси. Традиционно в ассортименте появятся ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. В Минске пушистую красавицу можно будет приобрести с 22 декабря и по 31 включительно. Развернется торговля и в населенных пунктах недалеко от столицы. В Минск лесхозы планируют поставить около 30 тысяч живых елей, что соответствует уровню прошлого года. Всего в стране организовано более тысячи торговых точек от лесхозов. Продукция там будет представлена по минимальным ценам.

 
Теги: Минск
 
 
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Первые елочные базары начнут работать сегодня. Новогодние деревья в этот день можно будет купить в Брестской и Витебской областях. С понедельника к торговле...
 
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