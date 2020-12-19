Елочные базары открываются в Брестской и Витебской областях

Источник материала: БT

Первые елочные базары начнут работать сегодня. Новогодние деревья в этот день можно будет купить в Брестской и Витебской областях. С понедельника к торговле постепенно присоединятся лесхозы по всей Беларуси. Традиционно в ассортименте появятся ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. В Минске пушистую красавицу можно будет приобрести с 22 декабря и по 31 включительно. Развернется торговля и в населенных пунктах недалеко от столицы. В Минск лесхозы планируют поставить около 30 тысяч живых елей, что соответствует уровню прошлого года. Всего в стране организовано более тысячи торговых точек от лесхозов. Продукция там будет представлена по минимальным ценам.