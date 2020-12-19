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Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года
19.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года. Соответствующий указ подписал глава государства. Это позволит (с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки) укомплектовать армию новобранцами.
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Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года. Соответствующий указ подписал глава государства. Это позволит (с учетом сложившейся неблагоприятной...
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