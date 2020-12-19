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В МВД прокомментировали видео с издевательствами
19.12.2020 12:51 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Видео, снятое 12 августа во Фрунзенском МВД и опубликованное платформой BYPOL, будет проверено министерством внутренних дел Беларуси.
Об этом
Напомним, на
Правоохранители бьют одного из задержанных под дых, затем по почкам. На заднем плане лежащего на полу человека бьют дубинкой.
В МВД заявили, что им известно об этом видео.
«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», - сообщил Назаренко.
Напомним, на видео силовики кричат на задержанных, избивают их.
«Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна», - угрожают задержанному.
«Облизывай палку», - говорят одному из лежащих на полу парней.
Узнали себя на видео
Когда видео появилось в публичном доступе, несколько человек узнали на нем себя. Они утверждают, что показанное в нем - правда.
На моменте 5 минут 19 секунд избитый парень (Виталий Ивин) в красной рубашке говорит, что у него при себе была подзорная труба, паспорт. Рассказывает, что его задержали возле заправки, и он не участвовал в митинге,
«Вот, что на картинках, на видео, это и было: все валяются, бьют и не разрешают голову поднимать. Это, наверное, единственный раз, когда мы голову подымали (когда опрашивали. - Прим.TUT.BY), а так на коленях, лежали и били», - говорит мужчина.
Он рассказывает, что его и еще троих друзей задержали на заправке 11 августа, ни на каком митинге они не были.
По его словам, утром 12 августа из РУВД их отвезли на Окрестина, там же у него был и суд. По ч.1 ст. 23.34 КоАП ему дали 15 суток ареста. Правда, после суда Виталия забрала скорая в 5-ю клиническую больницу. Молодой человек прислал в редакцию справку, которую ему выдали в больнице. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, гематомы головы, грудной клетки, лучезапястных суставов, обширные гематомы ягодиц и бедер.
«Я потом ездил в суд взять копию постановления и подать апелляцию. Мы нашли видеозаписи с заправки, где видно, что они приехали и нас начали бить. В итоге благодаря видео сутки аннулировали», - сказал Ивин.
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Видео, снятое 12 августа во Фрунзенском МВД и опубликованное платформой BYPOL, будет проверено министерством внутренних дел Беларуси.
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