В МВД прокомментировали видео с издевательствами

Видео, снятое 12 августа во Фрунзенском МВД и опубликованное платформой BYPOL, будет проверено министерством внутренних дел Беларуси.

Об этом заявил TUT.BY первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко во время прямой телефонной линии.

Напомним, на данном видео – доказательства жестокого обращения с задержанными 12 августа 2020 года. В большом помещении, похожем на спортзал, находится много людей. Они сидят или стоят на коленях вдоль стены с руками за спиной. Некоторые стоят с поднятыми на стену руками.

Правоохранители бьют одного из задержанных под дых, затем по почкам. На заднем плане лежащего на полу человека бьют дубинкой.

В МВД заявили, что им известно об этом видео.

«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», - сообщил Назаренко.

Напомним, на видео силовики кричат на задержанных, избивают их.

«Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна», - угрожают задержанному.

«Облизывай палку», - говорят одному из лежащих на полу парней.

Узнали себя на видео

Когда видео появилось в публичном доступе, несколько человек узнали на нем себя. Они утверждают, что показанное в нем - правда.

На моменте 5 минут 19 секунд избитый парень (Виталий Ивин) в красной рубашке говорит, что у него при себе была подзорная труба, паспорт. Рассказывает, что его задержали возле заправки, и он не участвовал в митинге, сообщается на портале.

«Вот, что на картинках, на видео, это и было: все валяются, бьют и не разрешают голову поднимать. Это, наверное, единственный раз, когда мы голову подымали (когда опрашивали. - Прим.TUT.BY), а так на коленях, лежали и били», - говорит мужчина.

Он рассказывает, что его и еще троих друзей задержали на заправке 11 августа, ни на каком митинге они не были.

По его словам, утром 12 августа из РУВД их отвезли на Окрестина, там же у него был и суд. По ч.1 ст. 23.34 КоАП ему дали 15 суток ареста. Правда, после суда Виталия забрала скорая в 5-ю клиническую больницу. Молодой человек прислал в редакцию справку, которую ему выдали в больнице. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, гематомы головы, грудной клетки, лучезапястных суставов, обширные гематомы ягодиц и бедер.

«Я потом ездил в суд взять копию постановления и подать апелляцию. Мы нашли видеозаписи с заправки, где видно, что они приехали и нас начали бить. В итоге благодаря видео сутки аннулировали», - сказал Ивин.