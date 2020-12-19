Италия вводит частичный локдаун на время праздников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Италия введет частичный локдаун в дни Рождественских и новогодних праздников.

Решение об ограничениях было принято на заседании Совета министров, карантинные меры будут действовать с 24 декабря по 6 января.

"С 21 декабря по 6 января будет запрещено передвижение между регионами. Для предотвращения роста заражений вся территория с 24 января по 6 января станет "красной" зоной в праздничные и предпраздничные дни", - заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Купить подарки заранее

Бары и рестораны будут работать только в формате "на вынос". Магазины розничной торговли в этот период будут закрыты, исключение - супрмаркеты, продуктовые магазины, аптеки и пункты продажи товаров первой необходимости.

На несколько дней карантин все же ослабят - с 28 по 30 декабря, а также 4 января Италия из "красной" зоны превратится в "оранжевую", а это значит, магазинам разрешат открыться, а жители города смогут беспрепятственно по нему перемещаться.

В остальные дни в гости ходить можно, но нечасто. Из дома можно выходить небольшой компанией - вдвоем. Дети до 14 лет не в счет, на них ограничение не накладывается. В целом же такие "вылазки" можно совершать только один раз в день, так что отпраздновать Новый год сразу с несколькими компаниями не выйдет.

И да, никаких ночных прогулок. Новый декрет оставил в силе комендантский час по всей стране с 22:00 до 5:00. А в ночь на 1 января он будет действовать до семи утра.

На Рождество и Новый год, а также в канун этих праздников, переезжать между городами запретят даже в пределах одного региона. А чтобы жители небольших городков не чувствовали себя взаперти, им разрешат отъезжать из своего населенного пункта, но не более чем на тридцать километров.

Виден конец кошмара

Вместе с тем, заверил Конте, "виден конец этого кошмара", и 27 декабря в Италии наряду с группой других европейских стран будет проведены первые вакцинации.

И сейчас ситуация уже стабилизируется. В ноябре страну разделили на зоны - "красные", "оранжевые" и "желтые". Со следующего воскресенья "оранжевый" цвет сохранит только центральная область Абруццо.