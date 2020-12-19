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Почему рыбакам запретили ловить щуку до лета на трех озерах Витебщины

19.12.2020 14:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек - Sputnik. Любительское рыболовство запретили до начала лета на озерах Серокоротня, Полуозерье и Вечелье в Витебской области, следует из решений местных исполкомов, опубликованных на Национальном правовом портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Запрет начнет действовать уже в конце декабря и продлится до 8 июня 2021 года.

Осенью эти озера как раз были выбраны для зарыбления. В каждое из озер выпустили по 200 килограммов щуки. Поэтому на какое-то время на озерах вводится временный запрет на лов. Щуке нужно привыкнуть к новым условиям обитания, чтобы к лету набрать вес и стать хорошим уловом для рыбаков.

Водоемы выбирали по популярности среди рыбаков, а особей закупали за счет взносов рыболовов-любителей, сообщали в эфире СТВ. Кроме щуки, в озера отправились карпы и белые амуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Водоемы еще осенью выбрали для зарыбления - запустили туда щуку и некоторые другие виды рыб, до лета они будут "акклиматизироваться", чтобы после стать весомым...
 
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