Почему рыбакам запретили ловить щуку до лета на трех озерах Витебщины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек - Sputnik. Любительское рыболовство запретили до начала лета на озерах Серокоротня, Полуозерье и Вечелье в Витебской области, следует из решений местных исполкомов, опубликованных на Национальном правовом портале.

Запрет начнет действовать уже в конце декабря и продлится до 8 июня 2021 года.

Осенью эти озера как раз были выбраны для зарыбления. В каждое из озер выпустили по 200 килограммов щуки. Поэтому на какое-то время на озерах вводится временный запрет на лов. Щуке нужно привыкнуть к новым условиям обитания, чтобы к лету набрать вес и стать хорошим уловом для рыбаков.

Водоемы выбирали по популярности среди рыбаков, а особей закупали за счет взносов рыболовов-любителей, сообщали в эфире СТВ. Кроме щуки, в озера отправились карпы и белые амуры.