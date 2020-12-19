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В Бобруйске пропала 13-летняя девочка. Вы ее не видели?
19.12.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске пропал ребенок. Об этом
13-летняя Александра ушла из дома еще 16 декабря — и до сих пор о ней ничего не известно.
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