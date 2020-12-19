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В Бобруйске пропала 13-летняя девочка. Вы ее не видели?

19.12.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске пропал ребенок. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Феникс».


13-летняя Александра ушла из дома еще 16 декабря — и до сих пор о ней ничего не известно.

Если вы видели девочку с ориентировки, пожалуйста, позвоните поисковикам или в милицию.

 
 
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