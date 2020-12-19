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Православные отмечают день святого Николая Чудотворца

19.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня православные отмечают день святого Николая Чудотворца. У святителя два праздника в году. 22 мая церковь вспоминает его день ангела, в декабре - почин архиепископа Мирликийского, которым святой Николай и служил при жизни. В честь Николы Угодника во всех храмах сегодня проходят праздничные богослужения. Своим покровителем в народе Николу Зимнего считают моряки и путешественники, заключенные и бедняки. Живет верование и про то, что именно святой Николай приносит новогодние подарки детям.

 
 
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Сегодня православные отмечают день святого Николая Чудотворца. У святителя два праздника в году. 22 мая церковь вспоминает его день ангела, в декабре - почин...
 
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