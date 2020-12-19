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В 72-м гвардейском объединенном учебном центре проходит контрольное занятие с новобранцами
19.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В вооруженных силах продолжается работа с молодым пополнением. В эти дни в объединенном учебном центре проходит комплексное контрольное занятие с новобранцами. Солдаты выполняют нормативы по огневой, тактической и медицинской подготовке. Кульминация тренировки - так называемая обкатка танками. Бойцы метают гранаты и поражают бронированную технику.
Напомним, во время осеннего призыва войска пополнили 8000 военнослужащих, которых призвали на срочную службу и в резерв. Из них примерно две с половиной тысячи сейчас проходят обучение в 72-м гвардейском объединенном учебном центре.
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В вооруженных силах продолжается работа с молодым пополнением. В эти дни в объединенном учебном центре проходит комплексное контрольное занятие с новобранцами....
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