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В Минске проходит традиционный субботний автопробег "За единую Беларусь!"
19.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"За единую Беларусь!". В Минске в эти минуты проходит традиционный субботний автопробег. В этот раз - с праздничным колоритом! Новый год не за горами - это чувствуется по декору машин. Кроме национальной символики, мишура и гирлянды. Среди участников проходит конкурс по лучшему украшению авто. И, конечно, важно подарить праздник тем, кому не хватает родительского тепла. Подарки для детей из детских домов и интернатов можно было оставлять под специальной елкой несколько выходных подряд. Они найдут своих обладателей уже в ближайшую неделю.
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"За единую Беларусь!". В Минске в эти минуты проходит традиционный субботний автопробег. В этот раз - с праздничным колоритом! Новый год не за горами - это чувствуется...
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