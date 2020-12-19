Источник материала: БT

"За единую Беларусь!". В Минске в эти минуты проходит традиционный субботний автопробег. В этот раз - с праздничным колоритом! Новый год не за горами - это чувствуется по декору машин. Кроме национальной символики, мишура и гирлянды. Среди участников проходит конкурс по лучшему украшению авто. И, конечно, важно подарить праздник тем, кому не хватает родительского тепла. Подарки для детей из детских домов и интернатов можно было оставлять под специальной елкой несколько выходных подряд. Они найдут своих обладателей уже в ближайшую неделю.