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Подведены итоги конкурса "Познай Беларусь"

19.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рекордные 1103 заявки в 10 номинациях. Жюри определило победителей 18-го туристического конкурса "Познай Беларусь". Наибольший интерес вызвали номинации "Рассказ о малой родине", где победа досталась Виктории Антипорук из Брестской области, а лучшую "Фотографию года" на конкурс прислала Надежда Крючкова. Отметим и победу в номинации "Материал года" среди теле- и радиоСМИ телеканала "Беларусь 24".

Организаторы конкурса с удовольствием отмечают: из года в год количество участников растет. Ожидания экспертов оправдываются - все больше людей любят и путешествуют по нашей стране. Что немаловажно, ведь основным направлением развития туризма в этом году стало стимулирование внутреннего и въездного туризма.

 
 
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Рекордные 1103 заявки в 10 номинациях. Жюри определило победителей 18-го туристического конкурса "Познай Беларусь". Наибольший интерес вызвали номинации "Рассказ о...
 
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