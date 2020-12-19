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1600 военнослужащих внутренних войск МВД приняли военную присягу

19.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественные мероприятия прошли сегодня во всех соединениях и воинских частях ведомства. Охрана общественного порядка и важных объектов, территориальная оборона, розыск беглецов, разминирование - далеко не все задачи, которые выполняют бойцы внутренних войск. Торжественный ритуал прошел в присутствии родных и близких. Однако из-за пандемии у солдат не будет трехсуточного увольнения.

Впервые во внутренних войсках рассказали о социально-демографическом портрете призывника. Как правило, это молодые люди от 18 до 22 лет. У них среднеспециальное или профессионально-техническое образование, не женатые. 70% военнослужащих до призыва работали и увлекались спортом. По опросам, большинство из новобранцев с позитивом настроены на прохождение военной службы. А 40% призывников рассматривают в перспективе возможность работать здесь по контракту. По традиции завершилось мероприятие показательным выступлением роты почетного караула и бойцов спецназа.

 
 
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Торжественные мероприятия прошли сегодня во всех соединениях и воинских частях ведомства. Охрана общественного порядка и важных объектов, территориальная...
 
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