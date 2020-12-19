«Плана убегать не было». Минчанин узнал себя на видео с марша и рассказал, как отсидел 13 суток

Источник материала: Tut.by

15 ноября во время воскресного марша в редакцию TUT.BY прислали видео, на котором за убегающим человеком едет машина ГАИ. Мужчину на записи зовут Евгений. На кадрах видно, что ему удается скрыться, но, как рассказывает сам бегун, ненадолго. В тот день его все-таки задержали и после на 13 суток отправили за решетку. За это время Евгений успел прочесть три книжки, оценить «тюремный сервис» и понять, что самое страшное в заключении — это сокамерник, который любит без конца говорить. О видео и буднях вне воли, минчанин рассказал TUT.BY.





Евгению чуть за 30. Замечать, что в Беларуси что-то не так, он начал еще в 2010 году, когда случилась «Плошча». Правда, вспоминает, на тот момент на жизнь у него уже были заготовлены планы, и в политику он не углублялся. В 2020-м ситуация изменилась. После избиений на Окрестина оставаться «в зрительном зале» мужчина больше не смог. 15 ноября он вышел на марш, в память о Романе Бондаренко .

— Проходя недалеко от метро «Пушкинская», я увидел, что какой-то парень убегает от человека в балаклаве. Я направился в их сторону. Но даже не успел к ним приблизиться, как заметил, что силовик достал оружие. Я рванул в другую сторону и выбежал на дорогу, — возвращается к тем событиям Евгений. — У меня не было какого-то плана убегать. Возможно, сработал инстинкт самосохранения. Даже этот кульбит через забор сам собой получился.

Что именно чувствовал Евгений после «пробежки», он не помнит, но домой он после этого не вернулся. В тот день, говорит, для него было важно попасть на «Площадь перемен».

— Тот марш был для меня эмоциональным пиком. Не знаю, как другие, но, когда я вижу несправедливость, у меня кровь кипит. И это на самом деле страшное чувство, потому что ты так переживаешь, что тебя «разрывает», — не скрывает эмоций собеседник. — Когда на выходе с «Площади перемен», я увидел людей в форме, я снова побежал. Они — следом, но догонялки продлились недолго. Заметив, что впереди у меня тоже силовики, я поднял руки вверх и остановился. Затем мне прилетело в спину, я упал, и меня стали бить. Не знаю, сколько это продолжалось, но какая-то женщина начала кричать, требовала: «Остановитесь, он ведь уже не сопротивляется».

Силовики отвели Евгения в автозак. Там он был третьим. Мужчины сидели на коленях, головой в пол. Людей в транспорте становилось все больше. В какой-то момент, продолжает собеседник, «пассажиры» уже лежали и на нем.

— Человек слева стал задыхаться. Среди нас был врач, силовики разрешили, чтобы он оказал пострадавшему медицинскую помощь.

Из РУВД, где на выходе Евгению и другим мужчинам пришлось пройти через «коридор ОМОНа», минчанина и еще часть задержанных доставили в Центральное РУВД. Здесь, продолжает собеседник, милиционер обращался с ним на «вы», но больше впечатлило другое. После опроса следовало пройти «откатать пальцы». В кабинете сидело два сотрудника.

— Один стал спрашивать мои данные, второй играл на телефоне, — описывает происходящее минчанин. — «Место рождения», — уточнил первый, и как только я ответил: «Вилейка», второй оторвал глаза от экрана: «А на Вилейке нормально клюет?», — поинтересовался он и, услышав «да», снова — в телефон. И мир для него словно замер, хотя в это время в коридоре в очереди к ним стояла тьма людей. Это было и грустно, и смешно. Отсюда меня проводили в «стакан». Он, кстати, был с подогревом.

«Процентов 70 тарелок в тюрьме алюминиевые, и на многих из них выцарапано: „Жыве Беларусь“»

Евгения доставили на Окрестина. Чтобы попасть в здание ИВС, вспоминает, нужно было пройти через тамбур, где на пороге лежал бело-красно-белый флаг.



Фото: TUT.BY

— Во время медицинского осмотра всем, кого я видел, температуру не меряли, просто вписывали 36,6. Спрашивали про хронические заболевания и жалобы, — возвращается к тем событиям Евгений. — Я показал свой побитый бок, к тому моменту он уже был синий, медик написал: ушибы.

В первой камере на пять кроватей было 12 человек. Среди них строители, предприниматели, программисты и студент, изучающий чешскую филологию. Мужчины не растерялись: легли кто по двое, кто на стол, так и поспали. Постельное белье не выдавали, зато из крана текла не только холодная, но и горяча вода. Раковина, правда, была забита.

— Мы сообщили сотруднику, он ответил: «Сейчас», а дальше было как в анекдоте, — вспоминает Евгений. — «Этим, — сказал он, показывая нам дубинку, — можно не только бить». И начал стучать по «колену» под раковиной. Ситуацию, к сожалению, это не исправило, вода продолжала стоять. «Ладно, мужики, — обратился он к нам, — разберитесь сами», и ушел. В итоге мы раскрутили трубу, но засор там был такой, что понадобилось снова звать на помощь. На этот раз сотрудник, который к нам пришел, принес проволоку и все прочистил.

13 суток Евгений провел в Минске и в Барановичах. Камеры, говорит, были не люкс, но внутри аккуратно — деревянный пол, коричневые стены. Отношение персонала зависело от смены. Кто-то был агрессивен, кто-то не тревожил. Из всех, вспоминает минчанин, неприятное впечатление оставил только один из сотрудников в Барановичах. Увидев, что заключенные лепили шахматы из хлеба, он забежал в камеру и стал кричать: «У вас что много хлеба? Хотите в карцер?»

Хлеба действительно было достаточно. Да и еда, особенно для тех, кто ест все, тоже нормальная.

— В Барановичах кормили вообще отлично. Если на Окрестина наливали 2/3 тарелки, то там — до краев. Плюс блюда в СИЗО в разы вкуснее, — делится впечатлениями собеседник. — Процентов 70 тарелок в тюрьме алюминиевые, и на многих из них выцарапано: «Жыве Беларусь». Представьте, доедаешь суп, а на дне такая надпись. Это воспринимается как добрый знак и очень приободряет.

«В пятницу утро началось с гимна, потом заиграло радио, и мы даже послушали какие-то новости. Затем принесли борщ со сметаной»

Все сокамерники Евгения были политическими. С одним из них, Владимиром, минчанин попадал в камеры в Минске, а потом в ШИЗО и СИЗО в Барановичах. Владимир уже не раз сидел по 23.34, поэтому профессионально отметил: «Такие пересечения — большая редкость».



Минск, 15 ноября 2020 года. Фото: TUT.BY

— Самое приятное за решеткой — это передача, ее ждешь больше зарплаты, — рассуждает собеседник. — В четверг мы получили «ссобойки» из дома, хорошо поужинали и крепко уснули. В пятницу утро вдруг началось с гимна, потом заиграло радио, и мы даже послушали какие-то новости. Затем на обед принесли борщ со сметаной. Я говорю, пацаны, как-то странно. Мой батя, когда кабана колет, его тоже неделю откармливает. В общем, были двоякие чувства. Вроде приятно, но все равно ждешь какую-то подлость.

Подлости не случилось. В субботу еще до завтрака Евгения и его сокамерников попросили с вещами на выход. На улице стояли женщины, студенты, барабанщики, которые задавали ритм на маршах, и Юрец. Правда, улыбается минчанин, это он позже услышал, что высокого худощавого мужчину в рваных джинсах и шлепках зовут Юрец, и когда-то он отсидел по малолетке, а сразу на него обратил внимание, потому что он не замолкал ни на минуту — только жаловался и матерился.

— В Барановичи нас этапировали автозаком для личного состава, в салоне были мягкие кожаные сиденья, — описывает транспорт Евгений. — Конвоиры сидели сзади. Рядом с ними разместился Юрец и сразу же стал одному из них что-то затирать. Где-то на 40 минуте поездки взгляд конвоира потух. Еще через какое-то время мы услышали, как чиркнула зажигалка. Картина маслом — Юрец открывает окно, достает сигарету — и конвоир ему подкуривает. Видимо, в надежде, что так задержанный хоть немного помолчит. Вообще, парни, которые нас сопровождали, были адекватными. Если мы просили открыть окно, они открывали, спрашивали время, они называли. Мне показалось, тот, кто сидел возле Юрца, за дорогу до Барановичей даже поменял свои политические взгляды.

«Пока шел от здания СИЗО до выхода, грусть и страх накатили еще больше»

В Барановичах, продолжает Евгений, их сразу поместили в ШИЗО — штрафной изолятор для заключенных. На 15 человек там было десять кроватей и восемь матрасов. Внутри сыро, щели, маленький стол, за которым все не помещались.





— Это, конечно, очень дизморалило. И второй момент, который сильно дизморалил, это то, что с нами попал Юрец, — смеется Евгений. — Кажется, это были самые долгие трое суток в моей жизни.

Юрец, как опытный сиделец, за час облазил всю камеру и в одной из «нычек» нашел спичку. У него с собой был кусочек от спичечного коробка, поэтому все курильщики тут же напряглись в приятном ожидании.

— Спичка была сырая. Парни уговорили его положить ее на батареи, подсушить, — возвращается к тем событиям Евгений. — Вообще, Юра нормальный мужик, только импульсивный. Он послушал общий совет, и пока спичка просыхала, стал «нарезать круги» по камере. Ходил, ходил, потом не выдержал, схватил ее — и все, кто мечтал закурить, замерли. Он провел ей по кусочку от коробка — и сера слезла. Парни расстроились, но на Юру не злились. Нужно признать, он тонко чувствовал, как и с кем нужно общаться. Когда появлялся разносчик еды, Юрец кричал ему: «Гони кашло», но как только приходилось видеть кого-то из сотрудников, он менял лексику. «Командир, — говорил, — дай прикурить, пожалуйста».

Через три дня, продолжает Евгений, его и еще десятерых задержанных перевели в корпус для административных. Юрца с ними не было.

— Не то, что мы его не любили, нет. Просто без него наступила тишина, — улыбается собеседник.

Часы за решеткой Евгений читал, а еще после уроков все того же Юрца смог вылепить из хлеба шахматы.

— Выходить я должен был в субботу, пятница накануне казалась самым страшным днем в моей жизни, — делится он переживаниями. — Есть истории, когда люди на выходе узнают, что они переосуждены, и я начал загонятся: вдруг такое может случиться и со мной. К тому же, в этот день всем, кроме меня, раздали письма, хотя, я уверен, близкие мне тоже писали. В общем, настроения совсем не было. А в субботу пока шел от здания СИЗО до выхода, грусть и страх накатили еще больше. Нас выпускали по двое. Время словно замерло. И вот открывается дверь, я выхожу — вижу товарищи стоят, машут. Повезли меня в ресторан. По дороге показали видео моего забега. Я посмотрел, внутри были какие-то смутные чувства.



Шахматы, которые Евгений сделал в СИЗО

— Вас поменяли эти 13 суток?

— Самая сильная вещь, которую я осознал за эти дни: время — это очень ценный ресурс. Странно весь день ничего не делать, — отвечает Евгений. — А еще я много думал про близких. Думал, я тут сижу, читаю, а им нужно куда-то ездить, мониторить списки, собирать передачи. После таких историй начинаешь больше ценить друзей и волноваться за родителей. Мама до сих пор не знает, где я был две недели. Папа с сестрой договорились и сказали ей, что я уехал на обучение. Она поверила.

Еще из важного: чувствовалось, что все, кто находился в эти дни со мной за решеткой, верят в победу. Правда, если одни думают, что все закончится быстро, то другие не такие оптимисты. Но все понимают: отступать нельзя. Как предприниматель скажу, среди основных правил бизнеса есть такое: защита своих инвестиций. Суть его в том, что, если ты потратил время, силы, здоровье, нужно сделать все, чтобы это было не просто так.