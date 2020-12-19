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Путин помог мальчику исполнить мечту и познакомиться с пандой
19.12.2020 19:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек - Sputnik. Мальчик Саша, оставивший на "Елке желаний" просьбу обнять панду, смог побывать в специальной зоне для тренингов животных в зоопарке в Москве, об этом рассказал Telegram-канал акции "#МыВместе".
Осуществить мечту Саши из Тульской области помог президент России Владимир Путин, который 5 декабря поддержал акцию "Елка желаний".
Семья 10-летнего Александра Колясникова приехала в российскую столицу, чтобы встретиться с пандой в Московском зоопарке. Там мальчику рассказали о том, какой распорядок дня заведен у животных, как работники ухаживают за ними в неволе и изучают поведение своих подопечных. Александра также пригласили в специальную зону для проведения тренингов, куда обычный гость зоопарка попасть не может. На память о поездке Саше останется уникальный сувенир: футболка, рисунок на которой ему помогла создать панда по кличке Жуи.
"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые", - рассказал мальчик.
Как сообщает РИА Новости, после визита в зоопарк Сашу ждал еще один сюрприз – ему позвонил лично Владимир Путин.
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Президент России поддержал новогоднюю акцию "Елка желаний", и с его помощью Саша из Тульской области, загадавший увидеть и обнять панду, смог осуществить свою...
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