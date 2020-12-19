Путин помог мальчику исполнить мечту и познакомиться с пандой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек - Sputnik. Мальчик Саша, оставивший на "Елке желаний" просьбу обнять панду, смог побывать в специальной зоне для тренингов животных в зоопарке в Москве, об этом рассказал Telegram-канал акции "#МыВместе".

Осуществить мечту Саши из Тульской области помог президент России Владимир Путин, который 5 декабря поддержал акцию "Елка желаний".

Семья 10-летнего Александра Колясникова приехала в российскую столицу, чтобы встретиться с пандой в Московском зоопарке. Там мальчику рассказали о том, какой распорядок дня заведен у животных, как работники ухаживают за ними в неволе и изучают поведение своих подопечных. Александра также пригласили в специальную зону для проведения тренингов, куда обычный гость зоопарка попасть не может. На память о поездке Саше останется уникальный сувенир: футболка, рисунок на которой ему помогла создать панда по кличке Жуи.

"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые", - рассказал мальчик.

Как сообщает РИА Новости, после визита в зоопарк Сашу ждал еще один сюрприз – ему позвонил лично Владимир Путин.

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