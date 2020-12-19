Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "За единую Беларусь". Пятый месяц подряд белорусы собираются на традиционный автопробег В этот раз здесь царила атмосфера праздника. Новый год не за горами, это чувствуется даже по декору машин. Кроме национальной символики, новогодняя атрибутика. К...

В этот раз здесь царила атмосфера праздника. Новый год не за горами, это чувствуется даже по декору машин. Кроме национальной символики, новогодняя атрибутика. К слову, участники сегодня боролись за звание "Лучшего новогоднего борта". И конечно, Новый год - это не только мишура и гирлянды, но и время добрых дел. Участники автопробега несколько недель подряд оставляли подарки для тех, кому не хватает родительского тепла - детей из детских домов и интернатов. Подарки из-под елки желаний в ближайшую неделю отправятся к ребятам.